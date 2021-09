Ligue des champions : qui diffuse les matches cette saison ?

RMC Sport, le bouquet de chaînes du groupe Altice (SFR), n'est plus l'unique diffuseur de la Ligue des champions en France, ni de l'intégralité des rencontres. Cette édition 2021-2022 marque le retour de Canal+. La "chaîne cryptée" a acquis les droits pour l'affiche de son choix les mardi et mercredi lors de chaque journée de la phase de poules, puis lors des tours à élimination directe. Elle a trouvé un accord de codiffusion avec RMC. La finale sera visible sur C+ et sur TF1.

Concrètement, pour le retour de la compétition, Canal et RMC Sport proposent sur leur chaîne principale Lille-Wolfsburg mardi 14 septembre (21h) et Club Bruges-PSG mercredi 15 septembre (21h). Toutes les autres rencontres sont en possession de beIN Sports, également de retour au premier plan pour les joutes européennes : FC Barcelone-Bayern Munich, Inter Milan-Real Madrid, Liverpool-AC Milan, Manchester City-RB Leipzig ou encore Atlético de Madrid-FC Porto.

Pour l'Europa League, c'est le groupe Canal+ et M6 (ou W9) qui diffuseront la "meilleure affiche" parmi les matches de 21h, RMC Sport ayant les droits pour le reste des affiches. Les débuts de Lyon sur la pelouse des Glasgow Rangers, jeudi 16 septembre, seront ainsi à suivre sur Canal+ Sport et W9, ceux de Marseille chez le Lokomotiv Moscou (18h45) et de Monaco face au Sturm Graz (21h) sur RMC Sport 1.

Bruges-PSG sur RTL

Côté radio, RTL vous proposera mercredi 15 septembre les grands débuts du PSG en Ligue des champions en direct et en intégralité de 20h45 à 23h avec une grande soirée autour d'Éric Silvestro. Philippe Sanfourche et Nicolas Georgereau assureront les commentaires depuis le stade Jan Breydel, sans doute pour la première association au coup d'envoi de Messi, Mbappé et Neymar.