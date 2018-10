publié le 02/10/2018 à 18:05

Les inconditionnels du Parc des Princes sont probablement au courant. Mais ceux qui suivent le club de la capitale d'un peu plus loin et attendent avec impatience ses matches de Ligue des champions peut-être pas. Le coup d'envoi de PSG-Étoile rouge de Belgrade sera donné à 18h55 précises, mercredi 3 octobre, et non à 21h comme celui de Liverpool-PSG (3-2).



Pour cette nouvelle édition de sa plus prestigieuse compétition, l'UEFA a décidé de repousser le début des matches de 20h45 d'un quart d’heure, et donc de programmer certaines rencontres en début de soirée, juste avant 19h. C'est le cas de trois ou quatre d'entre elles lors de chacune des six journées.

Monaco jouera aussi à 18h55 le mercredi 24 octobre sur la pelouse de Bruges, 2h05 avant PSG-Naples, puis le mardi 6 novembre lors du retour face aux Belges, en préambule de Naples-PSG. Ce soir-là, c'est Étoile rouge de Belgrade-Liverpool qui sera avancé dans le groupe C.

Lyon pas concerné par ce nouvel horaire

Si l'Olympique Lyonnais n'est pas concerné par ce nouvel horaire, Monaco l'est à trois reprises avec le déplacement sur la pelouse de l'Atlético de Madrid le mercredi 28 novembre. Lors de la 1re journée, l'Inter Milan face à Tottenham (2-1) et le FC Barcelone contre le PSV Eindhoven (4-0) ont joué avant les autres.



L'autre changement majeur de cette édition n'est pas passé inaperçu il y a deux semaines. SFR ayant récupéré l'exclusivité des droits de diffusion, tous les matches sont désormais visibles uniquement sur les chaînes RMC Sport et sur leurs déclinaisons digitales.