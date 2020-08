Ligue des champions : face au Bayern, les supporters lyonnais y croient

publié le 19/08/2020 à 13:47

Assistera-t-on à une première finale 100% française en Ligue des champions ? Alors que le PSG a déjà obtenu son ticket pour l'ultime rencontre de la compétition en battant, sans difficulté, le RB Leipzig (3-0), les Lyonnais devront eux aussi se défaire d'une équipe allemande, le Bayern Munich, ce mercredi 19 août (21h). Un défi de taille, après que les Bavarois ont humilié le FC Barcelone (8-2) au tour précédent.

"Le peuple lyonnais est avec vous les Gônes", c'est ce qui est inscrit sur l'énorme banderole déployée par des supporters de l'OL Place Bellecour, dans le centre de Lyon. "On a des bons joueurs, ça devrait aller. Moi, j'y crois, c'est Lyon, c'est ma ville", explique Pierre, 17 ans. Le jeune homme s'aventure même à un pronostic : "2-1 ou 3-2."

Les exploits précédents, face à la Juventus de Turin en huitièmes de finale (1-0, 1-2) puis Manchester City en quart (3-1), permettent à des supporters comme Djamel de continuer à espérer : "Tout le monde nous voyait perdre contre Manchester City et ce soir ce sera la même chose. C'est une très belle équipe du Bayern, mais avec nos valeurs, je pense qu'on va passer".

Le Bayern, un adversaire qui fait peur

Lyon à des armes, comme Moussa Dembélé, auteur d'un doublé en quart de finale, Houssem Aouar, lui aussi étincelant face aux Anglais, ou encore son capitaine Memphis Depay et son gardien Anthony Lopes. Un groupe et des talents qui peuvent, selon Alexandre, renverser l'immense montagne bavaroise : "Qu'est-ce qui nous inquiète chez le Bayern? Tout. Leur attaque est d'une rapidité foudroyante, on l'a vu face à Barcelone. Mais on a pas peur, on sera là."

Contre ce Bayern de Munich, l'OL ne part pas favori. Mais la position d'outsider, qui était déjà celle du club lors des deux tours précédents, semble réussir aux Lyonnais.