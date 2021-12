Ligue des champions : les pires et les meilleurs tirages pour le PSG et Lille

Un grand nom du football continental assurément, qui a déjà soulevé la "coupe aux grandes oreilles" au moins deux fois dans son histoire ; peut-être l'un des trois clubs qui a réalisé un impressionnant carton plein en phase de poules (187 points sur 18). 2e de son groupe derrière Manchester City, le PSG s'expose à un adversaire au mieux compliqué au pire injouable sur le papier en 8es de finale, lors du tirage au sort, lundi 13 décembre (12h).

Par ordre alphabétique, ce sera donc soit l'Ajax Amsterdam (4 sacres dans l'épreuve), soit le Bayern Munich (6), soit la Juventus Turin (2), soit Liverpool (6), soit Manchester United (3), soit le Real Madrid (13 sacres, le record). Ce ne sera en revanche ni Lille, ni Manchester City puisque les clubs d'un même pays et d'un même groupe ne peuvent se retrouver à ce stade de la compétition.

Des trois qui ont remporté leurs six premières rencontres, un fait figure d'épouvantail à éviter absolument : le Bayern Munich, quand bien même les Parisiens étaient parvenus à sortir les Bavarois en quarts la saison passée. L'ogre allemand, vainqueur de six éditions dont la dernière en 2019 contre... le PSG, possède tout simplement la meilleure attaque (22 buts marqués) et la meilleure défense de la phase de poules (3 encaissés).

Juve ou United, vraiment un bon tirage ?

Au deuxième rang des pires tirages figure sans doute Liverpool (six sacres également, le dernier en 2018), 17 buts marqués, 6 encaissés, aucun point perdu dans un groupe avec l'Atlético de Madrid, le FC Porto et l'AC Milan. À un troisième niveau, plaçons le Real Madrid et l'Ajax Amsterdam, le premier pour sa régularité dans l'épreuve et ses armes, de Benzema à Vinicius en passant par Kroos, Modric ou Casemiro, le second pour son époustouflant début de saison.

Mais d'ici au mois de février, la vérité du moment ne sera plus forcément la même, ce qui vaut d'ailleurs pour le PSG, qui peut monter en puissance, comme pour ses adversaires. La Juve et United sont à la traîne dans leur championnat respectif (5e et 6e) et n'ont pas vraiment fait peur en Ligue des champions. Mais si Paris tombe sur les Italiens ou les Anglais (avec Ronaldo), il serait plus judicieux de parler de moins pire tirage que de meilleur.

Chelsea redoutable pour Lille, le Sporting à prendre

Pour Lille, la donne semble plus claire, et de toute façon le Losc a déjà réussi sa campagne en terminant 1er d'un groupe homogène devant le RB Salzbourg. Clairement, le pire tirage serait d'hériter du Chelsea de Thomas Tuchel, tenant du titre, présent dans le trio de tête en Angleterre, au coude-à-coude avec Manchester City et Liverpool.

À un deuxième échelon apparaissent l'Atlético de Antoine Griezmann et l'Inter Milan, puis le Villareal de Unai Emery. Enfin, entre les deux clubs portugais, Benfica a plus d'expérience que le Sporting et a collé cette saison un 3-0 au Barça, certes malade. Le meilleur tirage se situe certainement de l'autre côté de la frontière espagnole pour le match aller.

Ligue des champions : les deux chapeaux pour les 8es

Chapeau 1 : Manchester City, Liverpool, Ajax Amsterdam, Real Madrid, Bayern Munich, Manchester United, Lille, Juventus

Chapeau 2 : PSG, Atlético de Madrid, Sporting Portrugal, Inter Milan, Benfica, Villareal, RB Salzbourg, Chelsea