Ligue des champions : les pires et les meilleurs tirages pour le PSG et l'OM

Après une nouvelle énorme désillusion en 8es de finale face au Real Madrid, le PSG parviendra-t-il à entretenir son rêve de conquête ultime jusqu'à la fin du printemps ? À soulever enfin sa première "coupe aux grandes oreilles" le samedi 10 juin à Istanbul ? L'OM fera-t-il mieux que de la figuration, comme lors de sa dernière participation en 2020 (1 succès pour 5 défaites) ?

À l'approche du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions version 2022-2023 (resserrée du 6 septembre au 2 novembre), jeudi 25 août (18h) à Nyon, voici les principales questions entourant les deux représentants français en lice. Il y aurait pu y en avoir un troisième avec Monaco. Mais le club du Rocher s'est pris les pieds dans le tapis dès le 3e tour préliminaire, face aux Néerlandais du PSV Eindhoven (3-4 après prolongation sur l'ensemble des deux matches).

Champion de France, Paris figure dans le chapeau 1 pour ce tirage, comme le Real Madrid (tenant du titre), l'Eintracht Francfort (vainqueur de la Ligue Europa), Manchester City, l'AC Milan, le Bayern Munich, le FC Porto et l'Ajax Amsterdam (champions nationaux). Le club de la capitale ne peut hériter d'aucun de ces sept clubs, et ne croisera pas non plus Marseille (chapeau 4), les clubs d'un même pays ne pouvant s'affronter avant les quarts.

Liverpool, Chelsea et le Barça épouvantails du chapeau 2

Le chapeau 2 est composé de trois clubs anglais, Liverpool, Chelsea et Tottenham, de trois Espagnols, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid et le Séville FC, des Italiens de la Juventus Turin et des Allemands du RB Leipzig. Sur le papier, ces derniers partagent avec Tottenham le moins bon coefficient UEFA. Mais le Séville FC, dépossédé notamment de Jules Koundé cet été, semble l'adversaire le moins dangereux de ces huit-là.

Le PSG serait bien moins verni avec les Reds, finalistes sortants que la mélodie européenne pourrait réveiller après une entame compliquée en championnat (deux nuls, une défaite). Il y a aussi la perspective de retrouvailles avec les Blues de Thomas Tuchel, ou avec l'ancienne maison de Lionel Messi, un Barça revigoré par l'arrivée, entre autres, de Robert Lewandowski.

Real, Liverpool et Inter pour l'OM ?

Dans le chapeau 3, les clubs les plus renommés sont le Borussia Dortmund, même sans Erling Haaland, le Bayer Leverkussen, Benfica, l'Inter Milan et Naples. Certes mieux classés que les deux Italiens, les Autrichiens du RB Salzbourg et les Ukrainiens du Chakhtar Donetsk ne doivent a priori pas effrayer la bande à Kylian Mbappé. Cela vaut plus encore pour le Sporting Portugal.

Reste le chapeau 4, celui des plus petits clubs et de l'OM, qui s'expose de fait à du très lourd (voir ci-dessous). Pour Paris, la menace peut venir du vainqueur du barrage Glasgow Rangers-PSV Eindhoven (mercredi 24 août à 21h) ou du Club Bruges, en constante progression. Le Viktoria Plzen et le Maccabi Haïfa sont les moins bien classés avant les trois derniers barrages.

Exemples de meilleurs tirages :

Pour le PSG :

- Séville FC, Sporting Portugal, Maccabi Haïfa



Pour l'OM :

- Eintracht Francfort, Séville FC, Sporting Portugal

Exemples de pires tirages :

Pour le PSG :

- Liverpool, Borussia Dortmund, Glasgow Rangers ou PSV Eindhoven

- FC Barcelone ou Chelsea, Inter Milan, Club Bruges



Pour l'OM :

- Real Madrid, Liverpool, Inter Milan

- Manchester City, FC Barcelone, Borussia Dortmund

- Bayern Munich, Chelsea, Inter Milan

Les quatre chapeaux :

Chapeau 1 : Real Madrid, Eintracht Francfort, Manchester City, AC Milan, Bayern Munich, PSG, FC Porto, Ajax Amsterdam



Chapeau 2 : Liverpool, Chelsea, FC Barcelone, Juventus Turin, Atlético de Madrid, Séville FC, RB Leipzig, Tottenham



Chapeau 3 : Borussia Dortmund, RB Salzbourg, Chakhtar Donetsk, Inter Milan, Naples, Benfica, Sporting Portugal, Bayer Leverkussen



Chapeau 4 : Glasgow Rangers ou PSV Eindhoven, Dinamo Zagreb ou FK Bodo/Glimt, Olympique de Marseille, FC Copenhague ou Trabzonspor, Club Bruges, Celtic Glasgow, Viktoria Plzen, Maccabi Haïfa

