Mercato : Osimhen, Thauvin, Cunha... Quels sont les dossiers en cours ?

publié le 31/07/2020

En France, les transferts sont pour l'instant impossibles. Au vu du contexte particulier engendré par la crise sanitaire, la FIFA a accepté que le mercato soit suspendu du 9 juillet jusqu'à la mi-août. Mais ceci n'empêche pas les clubs d'entamer des discussions, et même de vendre leurs joueurs à des équipes pour qui les transferts sont autorisés.

Un club français a d'ailleurs déjà réglé le départ d'un de ses joueurs les plus importants. L'arrivée de Victor Osimhen a été confirmée par Naples en provenance de Lille ce vendredi 31 juillet. Le club français ne sort pas les mains vides de l'opération : le transfert lui rapporte la somme de 81,3 millions d'euros, a précisé l'Équipe.

Le LOSC est plutôt actif sur le marché des transferts. Pour remplacer Osimhen, les Nordistes se tournerait vers l'attaquant de la Gantoise (Belgique) Jonathan David. La Voix du Nord explique qu'une première offre de 25 millions d'euros a été refusée. Le club devrait désormais revenir à la charge avec une proposition de 30 millions d'euros, ce qui ferait du joueur le transfert le plus cher de l'histoire du club.

Matheus Cunha pour remplacer Cavani ?

Du mouvement aussi du côté du PSG. Fin juin, le champion de France a perdu deux éléments importants de son équipe, Thomas Meunier et Edinson Cavani. Si le premier a atterri au Borussia Dortmund, le second continue à se chercher un point de chute. Le Benfica Lisbonne a officiellement démenti être en contact avec l'Uruguyen, et le quotidien italien la Gazzetta Dello Sport affirme que l'Inter Milan et le Boca Juniors se seraient retirés du dossier en raison des exigences salariales du joueur.

Pour le remplacer, le club parisien penserait au jouer du Hertha Berlin Matheus Cunha, une hypothèse évoquée par des médias brésiliens et allemands. Le club berlinois serait cependant fermé à un départ de son attaquant de 21 ans, malgré une offre parisienne entre 30 et 35 millions d'euros. Selon Sky Allemagne, les Parisiens pourraient retenter leur chance avec une offre améliorée dans les semaines à venir.

Marseille s'active, Lyon prends son temps

À Marseille, des rumeurs commencent à apparaître sur un départ de Florian Thauvin. Le joueur, qui n'a que très peu joué depuis sa blessure en septembre 2019, intéresserait plusieurs clubs italiens selon l'Équipe. Avec très peu de temps de jeu cette dernière saison et une seule année de contrat restante, ils pourraient profiter d'un transfert très abordable.

Au niveau des arrivées, le club phocéen ne perdrait pas de vu Mickaël Cuisance. L'OM chercherait à se faire prêter l'international français (espoirs), milieu de terrain au Bayern Munich, et pourrait engager des pourparlers avant la rencontre amicale entre les deux clubs ce vendredi 31 juillet.

De son côté, Rudi Garcia a indiqué que son club, l'Olympique Lyonnais, ne s'activerait pas avant son match de Ligue des Champions contre la Juventus de Turin, le 7 août. Le club a enregistré début juin l'arrivée de l'attaquant Karl Toko-Ekambi, déjà prêté depuis le mois de janvier, en provenance de Villareal.