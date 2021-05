publié le 05/05/2021 à 17:45

Ça ne va pas effacer la déception des fans, mais c'est tout de même un joli chèque de consolation. Le PSG s'est montré impuissant mardi soir 4 mai en demi-finale retour de la Ligue des champions face à Manchester City, battu 2 buts à 0. Éliminé aux portes de la finale, Paris va tout de même toucher 112 millions d'euros pour son parcours en C1.

Ce montant évalué par le journal L'Équipe et l'observatoire du sport business, comprend entre autres, sa prime de participation, les résultats en phase de poules et les qualifications en huitièmes, quarts et demi-finales. À ce titre, l'enveloppe aurait été considérablement garnie par le passage des Parisiens dans le dernier carré, qui aurait rapporté 12,5 millions d'euros.

Ces 112 millions d'euros pour leur campagne européenne 2020-2021, représentent néanmoins14 millions de moins que l'an dernier, d'après le rapport financier dévoilé ce mardi par l'UEFA. Battu en finale par le Bayern Munich (1-0), le PSG avait alors touché 126,8 millions d'euros, un montant supérieur au Bayern, qui avait pourtant soulevé la coupe aux grandes oreilles, en raison de la répartition des droits TV.

