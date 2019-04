publié le 18/04/2019 à 23:17

2019, année du renouveau en Ligue des champions. Des quatre clubs encore en course pour la victoire finale, le samedi 1er juin au stade Metropolitano de Madrid, celui de l'Atlético, un seul était présent en demi-finale l'an passé : Liverpool, battu 3-1 par le Real Madrid lors du dernier acte.



Triple tenant du titre et vainqueur de quatre des cinq dernières éditions, le Real disparaît du dernier carré pour la première fois depuis la saison 2009-2010, remportée par L'Inter Milan. L'an dernier, il y était accompagné par le Bayern Munich et l'AS Rome en plus de Liverpool.

Les Reds sont donc accompagnés par le FC Barcelone, qui n'avait plus été à pareille fête depuis son sacre de 2015, l'Ajax Amsterdam et Tottenham, la valeur montante du foot anglais. Tombeurs de Manchester City en quarts, les Spurs de Hugo Lloris doivent désormais défier la jeunesse triomphante néerlandaise.

Tottenham-Ajax pour commencer

Ce duel d'outsiders Tottenham-Ajax, à Londres, ouvrira le bal des demies, le mardi 30 avril (21h00). Match retour huit jours plus tard à Amsterdam, le mercredi 8 mai (21h). Le Barça se frottera à Liverpool les mercredi 1er (au Camp Nou) et mardi 7 mai (à Anfield Road), toujours à 21h. Ces affiches avaient été déterminées dès le tirage au sort des quarts de finale.

Ligue des champions : le programme

Demi-finales aller :



Mardi 30 avril :

21h00 : Tottenham (ENG) - Ajax Amsterdam (NED)



Mercredi 1er mai :

21h00 : Barcelone (ESP) - Liverpool (ENG)



Demi-finales retour :



Mardi 7 mai :

21h00 : Liverpool (ENG) - Barcelone (ESP)



Mercredi 8 mai :

21h00 : Ajax Amsterdam (NED) - Tottenham (ENG)



Finale le 1er juin au stade Metropolitano à Madrid