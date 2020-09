publié le 28/09/2020 à 19:07

Si les supporters du Paris Saint-Germain rêvent surtout de phase finale et de sacre, un peu plus de cinq semaines après l'échec face au Bayern Munich à Lisbonne (1-0) à une marche de la gloire, ceux de l'OM attendent ce moment depuis sept ans tandis que ceux de Rennes ne l'ont jamais vécu. Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions 2020-2021 est prévu jeudi 1er octobre, à 18h heure française.

Actuel leader de Ligue 1 après cinq journées, le Stade Rennais doit sa qualification à sa 3e place lors de l'arrêt prématuré de la saison précédente après 28 journées (sur 38) en raison de la pandémie de coronavirus ; avec 50 points, le club breton a coiffé Lille d'une longueur. La victoire du Séville FC en Europa League lui a ensuite permis de décrocher le gros lot sans devoir en passer par deux tours de barrage en Ligue des champions.

Ce sera donc une grande première pour les rouge et noir, avec l'assurance de disputer six rencontres entre le 20 octobre (début de la 1re journée) et le 9 décembre (fin de la 6e). Placé dans le 4e et dernier chapeau pour le tirage, Rennes va sans doute tomber sur du lourd avec le Bayern, le Real, Liverpool ou la Juve dans le 1er chapeau, le Barça, l'Atlético, les deux Manchester, le Borussia ou Chelsea dans le 2e, Leipzig ou l'Inter dans le 3e.

L'OM reste sur un 0 pointé, le PSG passe la 9e

2e du championnat avec 56 points à 12 longueurs du PSG, l'OM doit attendre les résultats des six derniers barrages retours pour savoir s'il sera placé dans le chapeau 3 ou le chapeau 4. La dernière campagne de Ligue des champions des phocéens a tourné à l'humiliation avec six défaites en six matches contre le Borussia, Arsenal et Naples en 2013. Mais la musique de l'épreuve fait toujours saliver dirigeants, joueurs et mordus, quoi qu'il arrive.

De son côté, le PSG va disputer sa neuvième phase de poules consécutive depuis 2012. L'an dernier, il avait hérité du Real Madrid, de Galatasaray et de Bruges, avant d'écarter le Borussia Dortmund, l'Atalanta Bergame et Leipzig. Les Marseillais remercient le Bayern : grâce aux Munichois, ils sont toujours les seuls en France à avoir vu leur équipe triompher dans l'épreuve reine, un 26 mai 1993.