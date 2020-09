La grosse cote du 26 septembre 2020 : Mbappé restera au PSG l'été prochain

publié le 26/09/2020 à 08:30

Tous les samedi dans le journal de 8h, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 26 septembre, il l'annonce : malgré l'intérêt des plus grands clubs européens et notamment du Real Madrid et de Liverpool, Kylian Mbappé sera encore un joueur du Paris Saint-Germain lors de la saison 2021-2022.