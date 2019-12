Droits TV de la Ligue des champions : "Le perdant final, c'est le consommateur"

publié le 29/11/2019 à 21:01

Après l'Euro 2020 que se partageront les chaines M6 et TF1, c'est la Ligue des Champions qui sera diffusée par Canal + et beIN Sports, en contrepartie d'un chèque de 375 millions d'euros. Une somme qui augmente.

Chargé d'étude au Centre de droit et de l'économie du sport (CDES), Christophe Lepetit affirme que "la structure du marché des droits de diffusion en France, avec Canal +, beIN Sports, RMC Sport et Mediapro laissait présager une augmentation du tarif". "Aujourd'hui, il semble qu'on ait une augmentation d'une vingtaine de pour cents, ce qui est relativement intéressant pour l'UEFA (l'Union des associations européennes de football)", déclare-t-il au micro de RTL.



Le marché de la diffusion des droits en France est l'un des plus puissants d'Europe. "À ma connaissance, nous sommes derrière le marché anglais mais nous sommes, en particulier, devant les marchés allemands, italiens et espagnols", déclare le chargé d'étude.

Le consommateur est perdant

Selon lui, l'UEFA a accordé ses droits à Canal + car "l'offre globale était supérieure". "L'UEFA a une volonté d'équilibrer l'offre financière et la visibilité, la qualité d'exposition de ses compétitions. Il a donc fait le choix de privilégier les 4 millions et demi d'abonnés de Canal + et les 3 millions et demi de beIN Sports", dit-il.

Celui qui pâtit le plus de cette affaire, c'est le fan de ballon rond. "Le perdant, c'est le consommateur final qui va devoir s'abonner ou se réabonner, donc payer plus", affirme Christophe Lepetit.