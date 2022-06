Ligue 1 : Strasbourg peut sérieusement rêver de Ligue des champions, explique Florian Gazan

Tous les samedis dans le journal de 7h de RTL, Florian Gazan se lance dans un pari foot avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 26 février, sa grosse cote, ou plutôt güete morga comme on dit en Alsace, porte sur le Racing Club de Strasbourg, qui reçoit Nice à 17h dans son bouillant stade de la Meinau. "Et pour moi, Strasbourg va être l’équipe-surprise de ce championnat, avec pourquoi pas à la clé une qualification en Ligue des champions".

Le chroniqueur n'y va-t-il quand même pas un peu fort ? "Pas tant que ça. Déjà, personne n’en parle mais Strasbourg est 5e de Ligue 1 après 26 journées (avec le même nombre de points que le 4e, Rennes), devant Lyon (8e) ou Monaco (6e), et dans une dynamique assez dingue : sur les 11 derniers matchs, c’est 8 victoires. Oui, Stras est en pleine bourre, à seulement à 4 points de la 2e place de l’OM et à 3 points de la 3e place de Nice".

"Et si le PSG s'impose justement à Nice et que les Alsaciens gagnent à Reims (13e), ils s’empareront de cette place qualificative pour la Ligue des champions grâce à leur meilleure différence de buts. Car ça aussi, on ne le dit pas assez, mais Strasbourg c’est la troisième attaque de L1 cette saison avec 48 buts. Pour vous donner un ordre d’idée c’est mieux que le FC Barcelone, Manchester United ou la Juve".

Trio prolifique, entraîneur côté

Strasbourg possède tout simplement le trio le plus prolifique du championnat : Ludovic Ajorque et Habid Diallo comptent 10 buts, Kevin Gameiro 9. Autre facteur de la réussite alsacienne, "l’arrivée cette saison d’un nouveau coach, Julien Stéphan, qui a traversé la France d’Ouest en Est. Ex-entraîneur de Rennes, qu’il a justement qualifié pour la première fois de son histoire en Ligue des champions et à qui il a offert une Coupe de France, ce qui n’était plus arrivé aux Rouges et Noirs depuis 48 ans, il réalise une saison qui lui vaut d’être actuellement le coach de Ligue 1 le mieux noté dans L’Équipe".

"Et franchement, conclut Gazan, vu que les Strasbourgeois vont recevoir après Nice (0-0) leurs autres concurrents directs comme Monaco, Lyon et Rennes, ils peuvent rêver de finir sur le podium, minimum à la 3e place. La dernière fois que c'est arrivé c’était en 1978. La saison suivante, ils avaient décroché leur seul titre de champion jusqu’ici, avec les Dropsy, Specht, Gemmrich et deux défenseurs dont le nom vous dit sans doute quelque chose : Domenech et Wenger".

