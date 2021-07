Ligue 1 : PSG, OM, OL... Comment suivre les matchs amicaux ?

Le championnat de France de Ligue 1 n'est plus très loin de la reprise. Les clubs sont déjà bien avancés dans leur préparation estivale, et les derniers joueurs en vacances pour cause de sélection ont petit à petit fait leur retour dans leur effectif. Bien souvent ces matches de préparation sont diffusés pour faire réduire un peu l'attente de leur supporters avant la première journée de championnat.

Le Paris Saint-Germain, qui jouera sont troisième match amical ce mercredi 21 juillet à 19h contre Augsbourg, dernier 13e de Bundesliga, est généralement diffusé sur BeIN Sport (BeIN Sport 1 dans le cadre de la rencontre contre Augsbourg). Les Parisiens sortent d'une victoire 4-0 contre Le Mans, et d'un nul 2-2 contre Chambly. Ils reprendront également plus tôt pour le Trophée des Champions à Tel-Aviv contre le LOSC.

Les matches des Olympiques

L'OM avait fait le choix de diffuser ses deux premiers matches amicaux sur la plateforme de streaming Twitch, sur la chaîne du club, et gratuitement. En stage au Portugal et après trois matches amicaux, les Olympiens affrontent Braga ce mercredi 21 juillet à 21h, cette fois diffusé sur Canal+ Sport. Ils enchaîneront ensuite par le Benfica Lisbonne, également sur la chaîne cryptée.

L'OL de son côté choisi sa chaîne télé personnelle pour faire vivre les matches amicaux à ses supporteurs, OL TV. Après la victoire 4-1 contre Wolfsbourg, les Lyonnais affrontent Villareal, récent vainqueur de la Ligue Europa, ce jeudi 22 juillet à 21h.

Pour son match contre Benfica ce jeudi 22 juillet à 21h, le champion de France lillois sera diffusé en direct sur la plateforme YouTube. Après une victoire 2-0 contre Beveren et un nul polémique 1-1 contre Courtrai, les Nordistes enchaîneront Benfica puis Porto ce dimanche 25 juillet avant le Trophée des Champions contre le PSG le 1er août.