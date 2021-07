Mercato : Varane, Griezmann, Pogba... les Bleus risquent de bouger cet été

Le mercato d'été est lancé et ça bouge pour nos Bleus. Olivier Giroud débarque au Milan AC avec 10 ans de Premier League sur le CV. Il rejoint un championnat qui lui correspond davantage, selon son entourage. Un championnat moins rapide et moins intense que le Championnat d'Angleterre, mais plus tactique avec une culture de la "prima punta", celle du grand attaquant de pointe.

Son entourage parle aussi de discussions coups de cœur avec Paolo Maldini, ancien joueur et véritable légende du Milan, aujourd'hui directeur technique du club. Olivier Giroud, en Italie, ira également chercher du temps de jeu. Durant trois ans à Chelsea, le champion du monde n'a jamais gagné sa place de titulaire. L'objectif est donc de retrouver une légitimité sportive pour continuer de jouer en équipe de France. Six, c'est le nombre de buts qu'Olivier Giroud doit marquer pour battre le record de Thierry Henry.

Varane, Pogba, Griezmann, les dossiers chauds de l'été

L'été est très agité aussi pour d'autres champions du monde français, et notamment Paul Pogba, qui pourrait faire ses valises. On parle d'une envie mutuelle et d'un intérêt réciproque entre le milieu de terrain de Manchester United et le Paris Saint-Germain. Mais le club de la Capitale doit absolument dégraisser son effectif et sa masse salariale pour recruter le milieu de terrain.

Manchester United, justement, qui va formuler une offre pour le défenseur Raphaël Varane, qui a refusé de prolonger son contrat avec le Real Madrid. Et enfin Antoine Griezmann, dont le retour à l'Atlético de Madrid après deux ans seulement au FC Barcelone est de plus en plus probable. Les deux clubs sont tombés d’accord, notamment dans le cadre d’un double transfert, Saul Niguez rejoignant les Blaugrana. Mais Antoine Griezmann, qui n’était pas au courant de toutes les modalités des discussions, n’a pas encore donné son accord à cette heure.