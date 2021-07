Mercato OL : Onana, Aouar, Dembélé... Les dossiers chauds de l'été

L'Olympique lyonnais est le dernier du trio "PLM" à vraiment s'activer sur le marché estival. Alors que l'OM et le PSG affolent le compteur des arrivées, les Gones sont sur des dossiers mais pour le moment, rien n'a été annoncé officiellement depuis les signatures du défenseur français Damien Da Silva, 33 ans en provenance de Rennes, et de Henrique Silva Milagres, un latéral brésilien de 27 ans qui connaît sa première expérience hors de son pays d'origine.

Les Lyonnais semblent vouloir marquer le coup avec le gardien de l'Ajax Amsterdam André Onana, qui avait déjà évolué sous les ordres de l'entraîneur néerlandais de l'OL, Peter Bosz. L'international camerounais serait d'accord pour rejoindre les bords du Rhône et de la Saône, même si le champion des Pays-Bas essaye de tirer le prix un peu à la hausse, pour l'instant évalué autour des 8 millions d'euros. Le gardien est suspendu pour dopage, et n'a plus joué depuis janvier 2020. Il sera de nouveau éligible début novembre.

Les cas Aouar et Dembélé

Houssem Aouar n'est pas un dossier simple à gérer pour l'Olympique Lyonnais. Courtisé par Arsenal depuis l'été dernier déjà, l'international français de 23 ans (1 sélection) serait aussi sur les tablettes du rival Tottenham, avec des chiffres tournant autour des 25 millions d'euros. En cas d'offre intéressante, Jean-Michel Aulas, le président du club, ne retiendra pas le jeune milieu de terrain.

Pour ce qui est de Moussa Dembélé, l'avenir est tout aussi flou. Prêté 6 mois à l'Atletico Madrid, l'attaquant français de 25 ans n'a pas fait d'éclat avec seulement 7 petits matchs chez les Colchoneros. Mais comme le rapporte L'Equipe, Moussa Dembélé pourrait finalement rester à Lyon. Pourtant prévu dans la short-list des départs, il pourrait rempiler une quatrième saison chez les Gones, où il est arrivé en 2018 (108 matchs et 45 buts).

Thiago Mendes de retour au pays?

Pas au mieux à son arrivée à Lyon en 2019, le Brésilien a connu un regain de forme la saison dernière. Sous contrat jusqu'en 2024, le milieu de terrain de 29 ans Thiago Mendes pourrait quitter le Rhône pour s'en aller vers Flamengo, un des principaux clubs au Brésil. Une première offre de prêt avec option d'achat aurait été formulée selon le média brésilien O Globoesporte, qui rapporte également que l'OL serait prêt à répondre favorablement à une condition, que l'option d'achat soit obligatoire.