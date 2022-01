Ligue 1 : pourquoi les reports de matchs se multiplient-ils ?

La reprise s'annonce perturbée. Le football professionnel se retrouve à l'épreuve de l'épidémie de Covid-19. Trois matchs de Ligue 2 et désormais deux matchs de Ligue 1 sont reportés. Après Angers contre Saint-Étienne, c'est au tour du match opposant Lille à Lorient qui ne pourra pas se jouer ce week-end.

Au-delà des contaminations, les reports se multiplient depuis que le protocole a été modifié, révélant davantage de cas positifs. Désormais, deux jours avant une rencontre, tout l'effectif, quel que soit son statut vaccinal, est testé. Auparavant, seuls les non-vaccinés étaient concernés.

Ainsi, le nombre de joueurs sur la touche augmente fortement et les directives de la Ligue en lien avec la commission Covid n'ont pas changé. Quand une équipe recense 11 cas ou plus, elle peut formuler une demande de report. C'est le cas pour les deux rencontres précédemment citées mais aussi pour Troyes, qui vient de revendiquer 13 cas et de demander le report de son match contre Montpellier dimanche.

Les Girondins poussent un coup de gueule

Le match entre Bordeaux et Marseille, censé se dérouler vendredi, pose également problème. Les Bordelais réclament aussi un report. Ils n'ont que huit cas positifs au sein de leur effectif mais ils ont dénombré 21 cas au cours des trois dernières semaines. Les Girondins estiment que des joueurs revenant de maladie ne sont pas aptes physiquement à reprendre aussi vite.

Le match est toutefois maintenu, de quoi provoquer la colère du directeur sportif. "Je suis en colère parce que notre club n'a pas été respecté", dénonce Admar Lopes. "Aux Girondins, on s'adapte tous les jours. Il faut que les instances s'adaptent aussi. Je pense que c'est un manque de respect pour le club mais aussi pour la santé des joueurs. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible".

Les Bordelais menacent même de déclarer forfait vendredi soir s'ils ne sont pas entendus.