Ligue 1 : 4 chiffres à retenir sur le début de saison

Le mercredi 22 décembre était marqué par la 19e journée de Ligue 1, où toutes les équipes du championnat de France se sont affrontées lors d'un multiplex qui a débuté à 21 heures. Seule l'affiche Clermont-Strasbourg n'a pas pu avoir lieu en raison des conditions météorologiques. La rencontre a donc été reportée.

Cette 19e journée était également synonyme de fin de la première partie du championnat qui compte 38 journées au total. Mais aussi de la trêve hivernale, puisque tous les clubs ne se retrouveront qu'après les fêtes de fin d'année, le week-end du 7 au 9 janvier 2022.

Cette pause est donc l'occasion de faire un bilan sur cette première partie de la saison. Meilleure attaque, pire défense, meilleure défense... Voici les quatre chiffres à retenir depuis le début du championnat de France.

39 buts marqués pour le Paris Saint-Germain

Leader du Championnat avec 46 points et Champion d'automne, le Paris Saint-Germain a survolé cette première partie de la saison avec 14 victoires, 4 matches nuls et seulement une défaite. Le club parisien a ainsi marqué 39 buts en 19 journées. Ce qui fait de lui, le club possédant la meilleure attaque du championnat. Juste derrière Paris, se trouvent les clubs de Rennes et Strasbourg, qui ont tous les deux, marqué 34 buts.

43 buts encaissées pour les Girondins de Bordeaux

Ce n'est pas le record le plus glorieux, mais depuis le début de la saison, Bordeaux subit. Avec 43 buts encaissés en 19 journées de compétition, les Girondins de Bordeaux possèdent la pire défense de Ligue 1. Malgré le fait que celle-ci demeure plus que fragile, les Bordelais ne sont pas lanterne rouge du championnat et arrivent à se hisser à la 17e place du classement.

12 buts pour pour Jonathan David

À seulement 21 ans, il est le meilleur buteur de cette première partie de la saison de Ligue 1. Attaquant au LOSC, Jonathan David a déjà inscrit 12 buts, le tout réparti en 9 matches. Parmi ces 12 buts, le joueur de Lille a eu l'occasion de marquer deux pénaltys.

15 buts encaissés pour l'Olympique de Marseille

Ils sont actuellement troisième de Ligue 1. Et si ce n'est pas l'équipe qui a marqué le plus de but dans ce début de saison, c'est celle qui en a encaissé le moins. Avec seulement 15 buts encaissés en 19 matches, l'Olympique de Marseille est donc le club qui dispose de la meilleure défense du championnat.