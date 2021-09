Ligue 1 : pourquoi il n'y a pas de match vendredi mais quatre samedi, dont Lyon-Lorient

Amoureux de la Ligue 1, supporter de l'un ou l'autre des 20 clubs, ne cherchez pas l'affiche du vendredi soir qui ouvre traditionnellement chaque journée depuis plusieurs saisons : il n'y en a pas vendredi 24 septembre pour lancer la 8e journée. La raison est assez simple : le règlement de la Ligue de football professionnel stipule qu'un délai de trois jours doit être observé entre deux rencontres. Or, la 7e journée s'est intégralement jouée mercredi 22 septembre.

Ce 8e épisode de la saison 2020-2021 est donc ramassé sur deux jours, avec quatre matches samedi 25 septembre et les six autres le lendemain. Lors de la première partie, Saint-Étienne (19e) ouvre le bal face à Nice (7e) à 17h avec l'espoir de décrocher sa première victoire. À 19h, Strasbourg (9e) reçoit Lille (14e). Enfin, la soirée s'annonce excitante avec deux affiches à 21h : le leader parisien se frotte à Montpellier (10e) et Lyon (6e) accueille Lorient (5e).

Sachez que le match Strasbourg-Lille ne se télescope pas avec la 10e journée de Ligue 2, avancée, elle, à vendredi 24 septembre (21h) ; que le match du PSG a été placé le samedi et non le dimanche car les hommes de Mauricio Pochettino jouent mardi 27 septembre en Ligue des champions, face à Manchester City ; que le match de Lyon a été avancé d'un jour sur volonté de la préfecture du Rhône. La raison : la tenue à proximité du Groupama Stadium du salon international de l'alimentation Sirha, avec un risque de bouchons automobiles.

Ligue 1 : programme de la 8e journée et classement

Samedi 25 septembre :

17h00 : Saint-Étienne - Nice

19h00 : Strasbourg - Lille

21h00 : Lyon - Lorient

21h00 : PSG - Montpellier

Dimanche 26 septembre :

13h00 : Bordeaux - Rennes

15h00 : Brest - Metz

15h00 : Reims - Nantes

15h00 : Troyes - Angers

17h00 : Clermont - Monaco

20h45 : Marseille - Lens

Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. PSG 21 7 7 0 0 20 7 13

2. Marseille 14 6 4 2 0 12 5 7

3. Angers 12 7 3 3 1 10 6 4

4. Lens 12 7 3 3 1 11 8 3

5. Lorient 12 7 3 3 1 8 7 1

6. Lyon 11 7 3 2 2 12 11 1

7. Nice 10 6 3 2 1 12 3 9

8. Nantes 10 7 3 1 3 10 7 3

9. Strasbourg 10 7 3 1 3 11 11 0

10. Montpellier 9 7 2 3 2 15 13 2

11. Clermont 9 7 2 3 2 10 16 -6

12. Rennes 8 7 2 2 3 9 8 1

13. Monaco 8 7 2 2 3 8 10 -2

14. Lille 8 7 2 2 3 9 13 -4

15. Reims 7 7 1 4 2 7 8 -1

16. Bordeaux 6 7 1 3 3 10 16 -6

17. Troyes 5 7 1 2 4 7 11 -4

18. Brest 4 7 0 4 3 8 14 -6

19. Saint-Étienne 3 7 0 3 4 7 14 -7

20. Metz 3 7 0 3 4 7 15 -8