"J'y allais avec plein d'envie, j'étais super heureux et ce rêve s'est transformé en cauchemar". Les murs de sa chambre sont tapissés de poster. Kylian Mbappé, Neymar, Di Maria... Lucas est un fan inconditionnel du Paris Saint-Germain. La couverture et son oreiller sont aux couleurs du club. Dimanche 19 septembre, il devait voir son premier match au Parc des Princes, grâce à une place qu’il a achetée en revendant ses Lego sur internet. Il avait d’ailleurs confectionné une banderole en papier pour l’occasion. Mais ça n'a pas été la soirée de rêve qu'il avait voulu.

"J'ai voulu sortir l'affiche, je me suis pris le siège sur la tête", nous dit-il. Lucas et son papa étaient positionnés dans un angle du stade, juste à côté des supporters visiteurs de l'Olympique Lyonnais. "Juste avant le penalty qui a été transformé par Neymar, ça a commencé à s'agiter entre les Parisiens et les Lyonnais. Les Lyonnais essayaient d'escalader les vitres et au bout d'un moment, il y a un siège qui a volé et atterri sur ma tête. J'ai été d'urgence à l'infirmerie du Parc des Princes. J'ai un souvenir, mais un mauvais, j'aurais préféré avoir un bon souvenir avec Messi", confie le garçon.



Lucas ne verra pas la fin du match et sortira du Parc des Princes avec une cicatrice sur le haut du crâne et un léger traumatisme crânien. Le Paris Saint-Germain a engagé une prise de contact avec la famille pour avoir des nouvelles de Lucas mais rien de plus. L'OL s'est également manifesté auprès de la famille pour prendre des nouvelles et offrir un maillot et des places.

La mère de Lucas a rendez-vous vendredi matin au commissariat pour porter plainte,

mais contre qui ? Pour quel motif ? Qui est responsable ? La maman se pose encore la question.