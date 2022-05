Ligue 1 : Monaco terminera 3e, annonce Florian Gazan

Il a l’amour du risque, comme cette série-culte, l’amour du risque en matière de football. Tous les samedis dans le journal de 7h de RTL, Florian Gazan se lance dans un pari foot avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 30 avril, sa grosse cote nous emmène à Monaco, "le seul endroit au monde où même les pauvres sont riches - d’ailleurs là-bas SDF, ça veut dire Sans Domicile Fiscal - et je vous parie que l’AS Monaco va arracher la 3e place de Ligue 1, qualificative pour la prochaine Ligue des champions".

Pourtant c'est Rennes qui occupe actuellement cette 3e place, à la différence de buts devant Monaco. "Mais en ce moment, les Rouge et Blanc sont irrésistibles, souligne le chroniqueur. Ils sont sur une série de six victoires, ce qui tout simplement la meilleure série en cours dans le top 5 européen. Et parmi leurs six victimes, il n'y a pas que du menu fretin. Non, il y a du gros poisson, et même le gros poisson, le PSG, découpé façon sashimi (3-0). Il y a aussi le voisin niçois et le rival pour cette 3e place, on en parlait, le Stade Rennais, battu 3-2 en Bretagne.

Comment expliquer cette série ? "Par le changement de coach déjà. Quand le Croate Niko Kovac a été débarqué fin décembre, après une victoire en plus, on a tous eu envie de demander au président de l’AS Monaco : "Pourquoi tu fais ça ?", comme dans la chanson de Florent Pagny N’importe quoi. Surtout que les débuts du nouvel entraineur, le Belge Philippe Clément, ont été délicats. Oui mais voilà, quatre mois après son arrivée, les chiffres sont là : là où le Monaco de Kovac prenait 1,5 point par match, celui de Clément en prend 2".

"Il faut ajouter à ça, un mercato d’hiver réussi, avec la pépite brésilienne Vanderson, latéral droit décisif avec déjà deux buts et trois passes décisives, et bien sûr Wissam Ben Yedder, le buteur international maison qui a égalé le week-end dernier son meilleur total de buts en carrière : déjà 20, à deux unités de Kylian Mbappé. Autant de cartes en main pour envoyer Rennes au tapis, d’autant plus que les Bretons ont un calendrier plus compliqué avec l’OM et Nantes, dans un derby toujours incertain, alors que Monaco va rencontrer des adversaires qui ont les pieds encore sur la pelouse mais la tête déjà en vacances comme Angers ou Brest".