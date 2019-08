Ligue 1 : Monaco-Lyon, un fauteuil pour deux

et Willy Maisonnasse

publié le 09/08/2019 à 15:26

Une bien belle affiche pour commencer le championnat. Monaco accueille, ce vendredi 9 août, l'Olympique Lyonnais au stade Louis II. Plus qu'un match test, les deux équipes n'ont pas le droit à l'erreur pour cette première sortie sur le rectangle vert. Elles visent en effet le même objectif, une place de dauphin synonyme de qualification direct en Ligue des Champions.

Après avoir perdu deux cadres, le capitaine Nabil Fekir et le milieu Tanguy Ndombele, pendant le mercato estival, Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, s'est voulu rassurant quant à la qualité de son effectif. "On est en pleine construction", a-t-il déclaré, acceptant les interrogations qui peuvent planer sur le club en ce début de saison. Deux nouvelles figures ont faites leur apparition chez les Gones cet été, l’entraîneur brésilien Sylvinho et son compatriote Juninho au poste de directeur sportif. Ces deniers ont eu "exactement ce qu'ils voulaient en terme de recrutement", assure Jean-Michel Aulas, ajoutant qu'il était prêt "à leur faire confiance". Une saison incertaine mais passionnante s'annonce donc du côté du Groupama Stadium.

Autre ambiance pour les Monégasques. L'exercice 2018/2019 a été compliqué, ils ont même échappé de peu à la relégation. Le club du Rocher va donc devoir se ressaisir s'il veut reprendre la place qui lui revient, celle d'équipe européenne. Pour atteindre son objectif, l'ASM peut compter sur un groupe solide et un entraîneur, Leonardo Jardim, qui à déjà fait ses preuves dans la principauté. Les possibles arrivées de Wissam Ben Yedder et Jeff-Reine Adélaïde pourraient venir améliorer un secteur offensif défaillant la saison passée.

Une chose est sûre, les amateurs de football devraient se régaler ce soir, pour un match déjà décisif pour la suite du championnat. Rendez-vous à 20h00 sur l'antenne de RTL pour suivre l'événement, en compagnie de Philippe Sanfourche et Bertrand Latour.