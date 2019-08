Maxwell Gnaly Cornet et Ambroise Oyongo le 27 août 2019

et AFP

publié le 27/08/2019 à 23:36

Coup dur pour l'Olympique Lyonnais. Après deux larges victoires lors des deux premières journées avec neuf buts marqués et aucun encaissé, Lyon est tombé ce mardi 27 août à Montpellier battu 1-0. Rennes prend donc seul la tête de la Ligue 1.

Les Lyonnais ont été surpris en fin de première période par un but splendide du latéral droit Arnaud Souquet peu après un penalty raté d'Andy Delort. L'effectif de l'OL a été réduit à dix après l'exclusion à la 52eme minute du défenseur Youssouf Koné.

Avec cette première défaite, Lyon se retrouve à la deuxième place du classement ex-æquo avec le Paris Saint-Germain. La 3eme journée du championnat n'est pas finie. On attend mercredi 28 août les matches Lille-Saint-Étienne à 19 heures et Nice-Marseille à 21 heures, reportés à cause du G7 organisé à Biarritz le week-end dernier.