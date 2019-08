publié le 10/08/2019 à 17:04

Après la victoire probante de l'Olympique Lyonnais face à l'AS Monaco (3-0), la Ligue 1 a officiellement repris ses droits pour neuf mois de suspense, crispation et euphorie. Même si le titre semble d'ores et déjà promis au mastodonte parisien, tant son avance sur la concurrence est criante, le championnat ne manque pas de susciter plusieurs interrogations.

Le Lille Olympique Sporting Club arrivera-t-il à tenir la cadence avec la Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille retrouvera-t-il l'Europe, l'AS Monaco se relèvera-t-il de sa piteuse saison ou encore les promus Brest et Metz éviteront-ils l'ascenseur avec la Ligue 2 ? Comme chaque année, des éléments de réponse seront apportés par les nouvelles recrues estivales, appelées à renforcer les différents effectifs.

Même si le mercato ne ferme ses portes que le samedi 31 août, de nouvelles têtes vont (ré)arborer les pelouses de l'Hexgone et la rédaction de rtl.fr vous a sélectionné sept joueurs susceptibles d'y jouer un rôle central.

1. Joachim Andersen (Olympique Lyonnais)

Si son nom est méconnu du grand public, Joachim Andersen, 23 ans, est entré par la grande porte dans la formation de Jean-Michel Aulas en devenant l'investissement le plus important de l'histoire du club lyonnais (30 millions d'euros, bonus inclus), en provenance de la Sampdoria de Gênes. Appelée à venir combler les lacunes défensives qui faisaient défaut aux Rhodaniens la saison dernière, la tour de garde danoise (1,93 m) va former une prometteuse défense centrale aux côtés de Jason Denayer.

2. Dario Benedetto (Olympique de Marseille)

Après le cuisant échec dans le dossier Kostas Mítroglou, vendu au club turc de Galatasaray, l'Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Dario Benedetto (29 ans) dans sa quête d'un "goleador".

Arrivé en provenance de Boca Juniors moyennant 14 millions d'euros,l’international argentin (5 sélections) va connaître sa première expérience sur le Vieux continent. Après une saison en dents de scie en Argentine avec 6 buts en 26 matches, il va devoir rapidement se mettre les supporters dans la poche au risque de découvrir la fureur du Vélodrome.

3. Idrissa Gueye (Paris Saint-Germain)

Attendu, parfois rêvé, le nouveau numéro 6 est enfin arrivé dans le club de la capitale. Plus d'un an après le départ à la retraite de Thiago Motta et après avoir bricolé toute la saison dernière en y alignant Marquinhos, le vœu de Thomas Tuchel d'obtenir une sentinelle a été exaucé. Attendu depuis plusieurs mois, l'ancien joueur d'Everton Idrissa Gueye (29 ans) a enfin signé au Paris Saint-Germain contre un chèque aux alentours des 30 millions d'euros.



Visage connu de la Ligue 1 après avoir évolué à Lille entre 2010 et 2015, c'est en Premier League qu'il s'est fait un nom. La saison dernière, le Sénégalais a gagné 235 duels et intercepté 75 ballons en 33 matches de Premier League, soit plus que tout autre joueur. Cela vous classe un joueur.

4. Miguel Trauco (AS Saint-Étienne)

La grinta sud-américaine grandit à Saint-Étienne. Le latéral gauche brésilien Gabriel Silva voit un Péruvien, en la personne de Miguel Trauco, venir le concurrencer pour une place de titulaire dans la défense des Verts.



Si son nom apparaît peu ronflant, vous êtes nombreux à l'avoir déjà vu jouer puisqu'il était titulaire avec sa sélection face à la France (0-1) lors de la Coupe du monde en Russie. Élu meilleur latéral gauche de la dernière Copa America, où il a atteint la finale avec le Pérou, Miguel Trauco arrive en provenance de Flamengo (Brésil).

5. Yusuf Yazici (Losc)

Comme Joachim Andersen à Lyon, Yusuf Yazici a débarqué à Lille avec le statut de joueur le plus cher de l'histoire du club (16,5 millions d'euros). Le jeune milieu offensif turc (22 ans), désormais ex-joueur de Trabzonspor, aura la lourde tâche de faire oublier le transfert de Nicolas Pépé à Arsenal, lui qui a été impliqué dans quasiment la moitié des buts lillois la saison dernière.



Aux côtés de Jonathan Bamba et Ikoné mais aussi Loïc Rémy, l'animation offensive des hommes de Christophe Galtier a fière allure pour une saison qui les verra jouerla Ligue des Champions.

6. Laurent Koscielny (Girondins de Bordeaux)

C'est sans aucun doute l'un des gros coups du mercato estival de la Ligue 1. Près d'une décennie après avoir quitté Lorient pour Arsenal en 2010, Laurent Koscielny est de retour en France, à Bordeaux, qui a déboursé 5 millions d'euros pour s'attacher ses services. L'expérimenté défenseur central (51 sélections avec les Bleus) va apporter toute son expérience au vestiaire des Girondins, qui sort d'une saison sans saveur terminée à la quatorzième place.



Fort d'une expérience anglaise riche en succès avec trois Coupes d'Angleterre (2014, 2015, 2017), trois Community Shield (2014, 2015, 2017) et une finale de Ligue Europa (2019), voilà la première tête d'affiche du nouveau projet bordelais, racheté par des investisseurs américains. Au grand bonheur des supporters girondins et même des Français en général.

7. Efthýmis Kouloúris (Toulouse FC)

À la recherche d'un attaquant de pointe, Toulouse a dépensé 3,5 millions d'euros sur l'attaquant grec Efthýmis Kouloúris pour venir suppléer Max-Alain Gradel.



Meilleur buteur du championnat grec (25 buts en 35 rencontres) avec l'Atromitos FC, il aura la lourde tâche de relever le secteur défaillant des Haut-Garonnais lors du précédent exercice (sixième moins bonne attaque de Ligue 1). Par ailleurs, il apporte avec lui une expérience international puisqu'il compte 9 capes avec la sélection hellène.