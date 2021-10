Ligue 1 : le PSG subit sa première défaite de la saison face à Rennes

Neymar et Kylian Mbappé lors de la défaite parisienne à Rennes le 3 octobre 2021.

La série s'arrête à huit. En déplacement à Rennes ce dimanche 3 octobre, le Paris Saint-Germain s'est incliné pour la première fois de la saison, alors qu'il avait remporté tous ses matches depuis le début de la saison. Une contre-performance qui n'empêche pas aux Parisiens de conserver la tête du championnat, avec six points d'avance sur son dauphin, Lens (18 points).

Les joueurs de Bruno Genesio ont réalisé le coup parfait contre Messi, Neymar, Mbappé et cie., qui s'étaient pourtant imposés avec la manière quelques jours plus tôt contre Manchester City en Ligue des champions (2-0). En 1ère mi-temps, les Parisiens sont parvenus à se montrer dangereux, avec notamment un coup franc de Messi qui a atterri sur la barre. Ils ne sont cependant pas parvenus à cadrer la moindre frappe, alors qu'en face, les Bretons se montraient sans pitié.

Juste avant le pause, et contre le cours du jeu, Gaëtan Laborde trouvait le fond des filets avec une reprise de volée du pied droit. Un 6e but pour celui qui est à présent l'unique meilleur buteur du championnat. Après 15 minutes de repos, les Rennais reprenaient le jeu de la même manière : avec un but de Flavien Tait marqué 17 secondes après le retour des vestiaires.

Le SRFC signe là une belle opération après un début de saison compliqué et remonte à la 7e place, en attendant les matches de Lyon, Monaco, Lille, Nantes et Clermont. Le staff parisien, lui, pourra profiter de la trêve internationale pour analyser cette défaite.