PSG-Manchester City : Verratti, ça change tout

Marco Verratti devant Marquinhos, Jack Grealish et Ander Herrera le 28 septembre 2021 au Parc des Princes

Victoire 2-0 face à son bourreau de la saison passée en demi-finale, ce Manchester City de Pep Guardiola qui confisque le ballon, évolue avec une ligne de cinq devant, fait planer une menace permanente sur le but adverse. C'est une soirée aux airs de déclic qu'a vécu le PSG, mardi 28 septembre pour son deuxième match de la saison en Ligue des champions, deux semaines après le faux pas initial à Bruges (1-1).

En combinant succès de prestige sur le champion d'Angleterre et premier but de sa recrue star de l'été Lionel Messi, les Parisiens ont sifflé le véritable coup d'envoi de leur saison, eux qui survolent sans trop forcer la Ligue 1 (huit victoires en huit matches). Dans un Parc des Princes en fusion, une atmosphère exceptionnelle, les stars ont su répondre présent : Kylian Mbappé double passeur décisif, Neymar travailleur...

Si Gianluigi Donnarumma dans les buts et Idrissa Gueye, élu homme du match, ont aussi livré une performance de haut niveau, comment ne pas adresser une mention spéciale au métronome italien Marco Verratti ? "Je suis amoureux, a carrément lancé Guardiola en conférence d'après-match. Sous pression, il parvient à faire la passe parfaite. C'est un joueur exceptionnel".

Il nous offre cette sérénité à sortir le ballon plus facilement Idrissa Gueye

Un véritable concert de louanges. Paris en un match a retrouvé son "petit hibou" (1,65 m) et son étiquette de favori. Le retour du milieu de 28 ans, pour son premier match en un mois, après une blessure à un genou, explique pour beaucoup ce liant retrouvé du PSG. Il "nous offre cette sérénité à sortir le ballon plus facilement", a souligné son partenaire dans l'entrejeu Idrissa Gueye, auteur de l'ouverture du score.

Replacé en sentinelle devant la défense après avoir évolué plus haut par séquences la saison passée, le champion d'Europe a rayonné à la relance dans son style quasiment unique, tout en petites touches et en prises de risque a priori insensées dans ou aux abords de sa surface. Verratti a reçu une standing ovation à sa sortie (78e). Seule ombre au tableau : son traditionnel carton jaune reçu une minute plus tôt.