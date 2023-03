INVITÉ RTL - RC Lens : "Je me sens à la maison", confie Loïs Openda

Cinq buts lors de ses deux derniers matchs de Ligue 1 : Loïs Openda revient en forme et affole les compteurs. "Marquer l'histoire, c'est marquer le plus de buts possibles, explique l'attaquant belge du RC Lens qui veut aussi "gagner le plus de matches, faire une saison incroyable et décrocher quelque chose".

Deux fois 7e de Ligue 1 à l'issue des deux dernières saisons, le club sang et or rêve d'Europe. "Ce serait magnifique d'entendre la musique de la Ligue des champions au stade Bollaert", confie le jeune Openda (23 ans). Je l'ai entendu en Belgique et en Hollande, ce serait beau de l'entendre ici".

Pour sa première saison en Ligue 1, l'ancien joueur de Bruges et du Vitesse Arnhem a pris ses marques dans le Nord. "Je me sens chez moi. Depuis le premier jour, je me sens à la maison. C'est vrai que Lens ce n'est pas loin de la Belgique. Mais je commence un peu à connaître la France, ça plaisir" souligne Openda avant d'ajouter : "Les supporters du RC Lens sont incroyables. C'est le plus beau public de France".

Un entretien à écouter et réécouter en podcast.



