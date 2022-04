Le casting est quasiment complet, les rôles peuvent être distribués. Le Mondial 2022 organisé pour la première fois au Qatar en fin d'année (21 novembre-18 décembre) est devenu encore un peu plus concret avec le tirage au sort de la phase de groupes, vendredi 1er avril à Doha. Les Bleus sont désormais fixés sur leurs adversaires du premier tour.

Il faudra ensuite patienter 232 jours avant le match d'ouverture. Comme lors des deux précédentes éditions, il sera à suivre à la télévision sur TF1 et beIN Sports. La "Une" diffusera ensuite 27 des 64 rencontres : 16 affiches du premier tour dont les trois de l'équipe de France, cinq 8es de finale, trois quarts, les deux demies, le match pour la 3e place et la finale du dimanche 18 décembre.

Le premier match de l'équipe de France contre le barragiste sera diffusé le mardi 22 novembre à 20 heures. France-Danemark sera à suivre le samedi 26 novembre à 17 heures. Enfin, le dernier match de la phase de poules pour les Bleus se déroulera le mercredi 30 novembre contre la Tunisie (16h).



L'intégralité des 64 rencontres sera uniquement proposée en France par les canaux de beIN Sports, comme au Brésil en 2014 et en Russie il y a quatre ans. RTL et RTL.fr seront bien sûr également mobilisés pour vous faire vivre au plus près cette 22e édition de la Coupe du monde masculine de football.