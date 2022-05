Coupe du Monde 2022 : les conditions d'accès drastiques, et hors de prix, au Qatar

Le Qatar ne fait pas dans la demi-mesure. L'accès à l'émirat pendant la Coupe du monde, qui aura lieu dans moins de six mois, sera très réglementé. En effet, seuls les détenteurs de billets pour la compétition pourront entrer dans le pays durant le Mondial, selon une décision drastique prise par les autorités qataries et qui doit encore être avalisée. L'émirat pourrait alors demander aux voyageurs d'affaires, notamment dans le secteur du gaz et des hydrocarbures, de reporter leurs déplacements.



Cette décision répond à une affluence inédite. Les deux aéroports internationaux à Doha vont voir doubler leur nombre de visiteurs. Quelque 200.000 personnes sont attendues quotidiennement et jusqu'à 1,4 million de supporters pendant l'épreuve. La compagnie Qatar Airways a donc pris des mesures assez radicales : elle va fortement réduire, voire stopper des liaisons avec certains pays, pour réaffecter ses appareils en priorité aux 31 nations qualifiées pour la Coupe du Monde.



Beaucoup de supporters viendront du Moyen-Orient, des pays limitrophes, mais aussi d'Arabie saoudite. La compagnie nationale va prévoir 30 vols quotidiens aller-retour de Riyad et Djeddah. Une décision étonnante quand on sait que ces deux pays avaient rompu durant quatre ans leurs relations diplomatiques.

Difficultés pour trouver un hébergement

Il y a eu 23 millions et demi de billets demandés à travers la planète. Mais seules 3 millions de personnes assisteront à l'événement. Les pays qui ont le plus plébiscités des tickets : l'Argentine, l'Angleterre, les États-Unis, le Brésil et la France. Les quatre matchs les plus demandés et prisés sont les trois rencontres de l'Argentine en phase de groupe ainsi que le match entre Angleterre et États-Unis. Des billets qui seront disponibles dès mardi prochain.

Après l'obtention des billets, l'autre difficulté sera de trouver de quoi se loger. Hôtels, appartements, villas, ont déjà été pris d'assaut et les prix flambent. Pour une cabine sur un bateau de croisière amarré dans le port de Doha, il faudra débourser 325 euros par nuit. Pour pallier le manque d'hébergement, le Qatar construit actuellement des villages pour les supporters, dans le désert, avec notamment des bungalows de camping. Mais cela a un coût : 200 euros la nuit.

