INFO RTL - La FFF tire la sonnette d'alarme sur la violence dans les stades

La FFF, par le biais de son président Noël Le Graët, va adresser ce mercredi un courrier, que s'est procuré RTL, à tous les présidents de clubs en France. Le but : tirer le signal d'alarme sur la recrudescence d'actes violents dans les stades. Arbitres, joueurs, parents, tout le monde est concerné par ce courrier de deux pages, signé Noël Le Graët et Vincent Nolorgues, le président de la FFF et celui de la Ligue de football amateur.

"Nous comptons sur votre entière implication", disent les deux responsables fédéraux aux présidents de clubs, afin de mener à bien, avec les ligues et districts, "les auditions, instructions et mesures disciplinaires proportionnées à chaque type d'incident"... Et ne pas hésiter à solliciter les autorités administratives et judiciaires. C'est en effet au plus bas de la pyramide que se concentrent les incivilités : les trois quarts au niveau départemental. Environ 2% des rencontres sont concernées par des agressions verbales et physiques.

Il est demandé par ailleurs à tous les clubs de sensibiliser partenaires, parents, supporters sur une attitude irréprochable en toutes circonstances. Récemment, par exemple, à Boulogne Billancourt en région parisienne, des éducateurs ont dû faire face au comportement agressif de parents de jeunes footballeurs.

