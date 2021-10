Pourquoi la FFF est-elle condamnée pour harcèlement sexuel ?

La FFF est dans la tourmente. Le conseil de prud’hommes de Paris a condamné ce vendredi matin la Fédération française de football (FFF) à payer 10.000 euros de dommages et intérêts à une ancienne salariée pour des faits de "harcèlement sexuel".

Cette information a été communiquée par le journal L'Équipe. Selon nos confrères, la jeune femme, ancienne employée en CDD à la direction financière, aurait déposé plainte au retour de la Coupe du monde 2018, pour des faits "d’agression sexuelle" et de "harcèlement sexuel" commis selon elle par Marc Varin, le directeur financier de la FFF.

La plainte avait été classée sans suite au pénal faute d'éléments, donc la jeune femme a décidé de porter son cas devant les prud’hommes, où elle a obtenu gain de cause selon le quotidien, qui précise que la FFF a également été condamnée pour "manquements à des obligations de sécurité" et devrait faire appel une fois la décision officielle reçue.

Des tentatives de baisers forcés

Au moment du premier dépôt de plainte en 2018, l'affaire avait émoussé la FFF. Les faits se seraient déroulés au cours de la Coupe du monde 2018 en Russie, notamment dans une discothèque à Moscou, après le match France-Danemark. La jeune femme aurait alors alerté la directrice générale de la FFF, Florence Hardouin et l'aurait informé de deux tentatives de "baiser forcé" de la part de Marc Varin devant des témoins. Un rapport de l’inspection du travail a confirmé ces deux tentatives de baiser forcé et a fait état "d’allusions, de propos et de gestes à connotation sexuelle de manière répétée".