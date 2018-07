Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux concluent un accord avec General American Capital Partners

publié le 27/07/2018 à 17:38

C'est officiel, le Groupe M6 passe le relais aux Américains. Selon nos informations, un accord a été trouvé pour la vente des Girondins de Bordeaux avec General American Capital Partners. Il ne resterait que deux clauses à régler mais le processus de vente ira à son terme.



Les Américains promettent d'injecter 80 millions d'euros au budget du club, afin de développer de nouvelles ambitions européennes.

Le Groupe M6 est resté 19 ans à la tête des Girondins, et affiche à son palmarès deux titres de champions de France (1999 et 2009), une coupe de France (2013) et trois coupes de la Ligue (2002, 2007, 2009).

La rédaction vous recommande