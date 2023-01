Avec deux journées de Ligue 1 disputées en toute fin d'année (28 et 29 décembre) puis les 1er et 2 janvier pour rattraper le retard pris avec la Coupe du monde au Qatar, le "Boxing day" à la française a convaincu une courte majorité d'amateurs de foot (56% jugent que c’est une bonne chose) mais pas le grand public (pour 55% des Français c’est une mauvaise chose).



En revanche, le suspense s’installe en tête de la Ligue 1 : 51% des amateurs de football pensent que le RC Lens peut remporter le championnat 2022-2023 devant le PSG notamment. Par ailleurs, près de la moitié des amateurs de foot (44%) pensent que les Brésiliens Neymar et Marquinhos ne parviendront pas à retrouver leur meilleur niveau après leur élimination du Mondial en quarts de finale face à la Croatie.



Enfin, deux semaines après le rachat de l'OL par John Textor, 60% des amateurs de foot sont optimistes pour l’avenir du club lyonnais. Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 4 et jeudi 5 janvier 2023 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 511 amateurs de football.

Lens peut le faire

La victoire du RC Lens face au PSG (3-1) le 1er janvier au stade Bollaert semble avoir dynamisé le suspense en tête du championnat. Aujourd’hui, 51% des amateurs de foot pensent que le club artésien peur réussir l’exploit de remporter le titre de champion de France, 25 ans après son premier, et unique, titre national. Dans le détail, ils sont 42% à estimer la performance "probable", 9% "certaine". Depuis 2013, seuls Monaco (2017) et Lille (2021) ont réussi à ravir le titre au Paris Saint-Germain.

Ligue 1 : 51% des amateurs de foot pensent que Lens peut être sacré champion de France Crédit : Odoxa pour Winamax et RTL

À écouter LE DÉBAT - Lens champion de France : utopie ou possibilité ? 00:12:15

