Ligue 1 : première défaite pour le Paris Saint-Germain, surpris à Lens

C'était le choc de la 17e journée de Ligue 1 entre le RC Lens (2e) et le Paris Saint-Germain (1er). Les Sang et or se sont imposés devant un PSG privé de Messi, toujours au repos après la Coupe du monde, et Neymar, suspendu.

Mené par un Lois Openda des grands soirs, auteur d'un but et d'une passe décisive, le RC Lens a rapidement ouvert le score avec un but du polonais Frankowski à la cinquième minute. Le PSG a tout de suite réagi par l'intermédiaire par le jeune Hugo Ekitike (8e minute), auteur de son deuxième but en championnat avec le club de la capitale.

Dans un stade Bolleart chauffé à blanc, Lois Openda a inscrit le deuxième but lensois à la 28e minute, avant qu'Alexis Claude-Maurice ne vienne achever le succès des Sang et or juste après la mi-temps.

Avec cette victoire, le RC Lens revient à quatre longueurs du Paris Saint-Germain, et prend sept points d'avance sur l'Olympique de Marseille (3e), qui affronte Montpellier ce lundi.



