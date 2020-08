publié le 23/08/2020 à 09:02

Le grand jour est arrivé pour les supporters parisiens ce dimanche 23 août, mais la fin de soirée, elle, est redoutée par les autorités. Le Paris Saint-Germain affronte le Bayern Munich au Portugal à huis clos, mais le club de la capitale organise une retransmission du match au Parc des Princes avec 5.000 supporters.

Lors de la victoire en demi-finale, on avait assisté à des scènes de liesse qui ont fait craindre des contaminations parmi les supporters. Il y avait également eu quelques tensions avec les forces de l'ordre alors ce dimanche soir, la préfecture a prévu un dispositif de sécurité très important. Un dispositif digne d'un 31 décembre puisque les Champs-Élysées et la place de l'Étoile seront fermés à la circulation dès 21 heures, tout comme les 17 stations de métro alentour.

Le secteur sera donc piétonisé et laissé aux supporters pour leur permettre de se rassembler et de célébrer leur équipe, tout en respectant la distanciation sociale. 20.000 masques seront également distribués. Le port du masque sera étendu aux rues adjacentes aux Champs-Élysées. Pour éviter que les débordements de la demi-finale ne se reproduisent, 3.000 policiers seront déployés pour sécuriser la zone. Une zone qui sera évacuée deux heures avant la fin du match. Un dispositif d'ampleur afin que la soirée puisse rester une véritable fête.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - Un nouveau foyer a été détecté dans la Sarthe lors d'un mariage. 72 personnes ont pour l'instant été testées positives. Les 250 convives sont rentrées chez eux à travers toute la France. Le ministre de la Santé a lancé un avertissement dans le JDD.

Noyades - Le nombre de noyades a bondi cet été, et surtout pendant la semaine de la canicule. Selon le Journal du Dimanche, du 3 au 9 août, ce sont pas moins de 70 noyades qui ont été recensées en une seule semaine, alors qu'il y en a eu 109 sur tout le mois de juillet.

Logements étudiants - La rentrée approche et les étudiants ont beaucoup plus de mal à trouver un logement cette année. Depuis l'épidémie, c'est encore plus compliqué qu'avant. Alors avant même de cirer les bancs de la fac, les étudiants font le pied de grue dans les agences immobilières.