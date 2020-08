Noyades : que faire si vous trouvez un enfant dans l'eau ?

publié le 10/08/2020 à 20:52

En moyenne, 3 décès liés à la baignade ont été enregistrés chaque jour en juillet. Un chiffre préoccupant qui concerne avant tout les plus jeunes.

"Comme toujours ça touche surtout les petits enfants. Le plus grand piège qu'il peut y avoir, c'est qu'un petit enfant peut se noyer dans 70 cm", explique le professeur Jean-Luc Jouve, chef du pôle pédiatrique à la Timone, à Marseille, qui alerte sur l'erreur qui consiste à penser qu'il peut y avoir une surveillance collective. "Il faut véritablement que l'enfant soit surveillé par une seule personne, ne pas le quitter des yeux", insiste-t-il.

Les enfants plus âgés sont, eux aussi, sujets à risque. "Il peut y avoir des noyades parce que les garçons plongent de très haut, et sont assommés en arrivant dans l'eau. La noyade existe aussi dans les accidents de surf", rappelle le chef de pédiatrie de l'hôpital de La Timone (Marseille).

Des règles de précaution simples

"C'est très souvent dans la foule que l'enfant va se noyer", précise Jean-Luc Jouve. Le médecin souligne l'importance des règles de base : nager à bord des rivages, prévenir lorsqu'on va se baigner, et faire attention à la météo.

Si vous assistez à la noyade d'un enfant, sortez-le immédiatement de l'eau, même s'il a l'air de se sentir bien. "Il faut l'amener à des médecins et à un poste de secours. Si l'enfant vomit, s'il a l'air essoufflé, et qu'il a tendance à l'endormissement, ce sont tout autant de signes qui sont inquiétants et qui font craindre que l'enfant ait fait un début de noyade", conclut le professeur.