PSG-Bayern : comment suivre la finale de Ligue des champions

23/08/2020

Le moment tant attendu arrive enfin. Le Paris Saint-Germain jouera sa toute première finale de Ligue des champions le dimanche 23 août. Son adversaire du jour sera l'ogre allemand, le Bayern Munich.

Alors que le club bavarois dispute dimanche sa 11e finale depuis sa création, pour le PSG ce match est un événement. Près de dix ans après l'arrivée des Qataris à la direction du club, les joueurs parisiens espèrent enfin atteindre leur objectif ultime, remporter la coupe aux grandes oreilles.

Ce ne sera pas une partie de plaisir pour les hommes de Thomas Tuchel, qui affrontent un Bayer Munich étincelant cette saison, qui a facilement éliminé l'Olympique Lyonnais et le FC Barcelone. La rencontre aura donc lieu à partir de 21 heures. Il sera diffusé en clair sur TF1 et, comme les autres matchs de la compétition, sur RMC Sport 1 et la plateforme de streaming de RMC Sport.

RTL et RTL.fr mobilisés

Pour cette dernière rencontre de Ligue des champions, RTL est mobilisée pour une soirée spéciale à la radio à partir de 20 heures et jusqu'à minuit. Au programme des invités exceptionnels comme Gérard Houllier, Omar da Fonseca ou encore Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps.

Le tout sera animé par Giovanni Castaldi et les journalistes Philippe Sanfourche et Nicolas Georgereau. Vous pourrez également suivre la rencontre sur RTL.fr dès 19h00, avec l'annonce des équipes de départ aux alentours de 19h55.