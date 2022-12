Les pharmacies sont toujours en rupture d'amoxicilline. Rupture de matières premières, problèmes d'approvisionnement, etc. Ajoutez à cela des épidémies hivernales précoces en 2022, les pharmacies se mettent donc à rationner.

Dans une pharmacie de Neuilly-sur-Seine, les stocks sont au plus bas : "Il me reste trois boîtes d'amoxicilline pour enfants, les plus faibles concentrations. Toutes les autres concentrations, on n'a plus rien depuis plusieurs semaines", compte, dépité, le pharmacien.

Au lieu du sirop, davantage adapté aux jeunes enfants, il donne l'antibiotique sous forme de comprimés pour adultes. Des cachets que les parents doivent ensuite broyer et mélanger avec de l'eau pour le donner en toute sécurité.

"C'est un mode d'administration qui n'est pas adapté à un enfant. Des mamans sont venues en me disant qu'elle donnait le comprimé à leurs petits et que c'était impossible et qu'il fallait qu'on essaie de trouver une solution sur le sirop. Mais je n'ai pas le choix, il faut faire avec", regrette avec douleur le docteur en pharmacie.

Une source de stress pour les familles. C'est le cas d'Élisabeth. Ses trois enfants sont tombés malades, à la veille des vacances de Noël. "Je pense que j'aurai un petit peu peur de me tromper dans les dosages. Surtout qu'avec les antibiotiques il faut faire attention quand même, surtout avec des petits. Ça veut dire avec un enfant qui n'est pas très bien et un peu malade, mettre encore plus de temps à lui donner le médicament. Ce n'est pas une solution", confie la mère de famille.

Pour l'heure, elle préfère donc éviter l'amoxiciline. Selon les spécialistes du secteur, les stocks de cet antibiotique, dans son dosage "enfant", n'ont jamais été aussi bas.

À écouter également dans ce journal

