publié le 28/05/2021 à 06:44

Ce mystère a été en partie levé ce matin. L'été dernier, Neymar quittait son sponsor Nike, sans qu'aucune explication ne soit donnée à l'époque. L'équipementier américain a donné des explications cette nuit.

On sait enfin pourquoi le géant Nike a rompu son contrat avec Neymar. Le joueur brésilien a été accusé par une employée de la marque de l'avoir agressée sexuellement en 2016 et il a refusé de coopérer à une enquête menée depuis 2019. Le Wall Street Journal révèle que cette jeune femme se trouvait à New York pour un événement promotionnel autour de Neymar, et alors qu'ils étaient tous deux dans sa chambre d'hôtel pour travailler, le joueur lui aurait demandé de lui pratiquer une fellation.

Elle s'était confiée à des amis, à l'époque, mais refusait de porter plainte. Nike a accepté de garder une certaine discrétion sur l'enquête. La marque reconnaît toutefois ne pas avoir réussi à se prononcer sur le fond de l'affaire, mais a été troublée de ce manque de coopération de la part du Brésilien dans cette enquête de bonne foi. Elle a ainsi coupé tout lien commercial avec lui.

À écouter également dans ce journal

Espace aérien : Après le détournement d'un avion par la Biélorussie, une enquête a été ouverte. L’agence onusienne de l’aviation civile veut savoir "s’il y a eu violation du droit international de l’aviation". La Russie et la Chine y sont opposées.

Syrie : Bachar al-Assad a été réélu pour un quatrième mandat, après obtention de 95% des voix.

Écotaxe : Une ordonnance a fixé les modalités de mise en place d'une taxe concernant les poids lourds de plus de 12 tonnes, en Alsace.