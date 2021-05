publié le 15/05/2021 à 22:30

Pas de match de Ligue 1 mais un riche sommaire pour RTL Foot, samedi 15 mai. Retrouvez Éric Silvestro, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi, Raymond Aabou et Baptiste Durieux pour deux heures de direct, de débats et d'information. Invité phare de cette émission, le Brésilien de l'Olympique de Marseille Luis Henrique, en vue sur la deuxième partie de la saison.

"Celui que j’ai suivi en grandissant c’est Neymar, confie le jeune joueur de 19 ans. C’est le grand joueur qui m’a accompagné. Quand j’étais ado j’avais la même coupe de cheveux mohican. Je regarde aussi pas mal de vidéos de Mbappé". Sur sa nouvelle position de latéral, l'ancien de Botafogo ne cache pas que "c’est une position qui est nouvelle pour moi. J’avoue même que c’était une surprise. Mais j’en suis très content. Le secret, c’est la confiance du coach".

Quand à "Marseille, c’est une ville très sympa. Les calanques, la basilique Notre-Dame de la Garde... Je rencontre des supporters quand je me promène. Cela se passe très bien. On fait des photos, ils sont très sympas avec moi". En course pour une qualification en Ligue Europa, Marseille reçoit Angers lors du multiplex de la 37e journée de Ligue 1, dimanche 16 mai (21h).

Sentiment alarmiste de Marius Trésor

Retrouvez justement dans cette émission une large présentation de cette avant-dernière journée, avec des batailles à tous les étages. Marius Trésor livre son sentiment, alarmiste, sur la situation de son club de cœur, les Girondins de Bordeaux. "Je ne dors pas bien en ce moment. Je sens que si Bordeaux quitte la Ligue 1, ce sera difficile de remonter". Au sommaire également, la séquence "RTL Petit Pont", le "Conseil de l'Europe" et les grands débats de RTL Foot.