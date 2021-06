Euro 2021 : l'Italie domine le Pays de Galles

L'Italie, avec Marco Verratti de retour dans une équipe remaniée, a réussi le carton plein avec une troisième victoire dimanche à Rome contre le pays de Galles (1-0), réduit à dix en seconde période mais qualifié lui aussi pour les huitièmes.

Même envie avec une équipe pourtant très largement remaniée par Roberto Mancini, avec huit changements: un "trident" offensif entièrement renouvelé (Bernardeschi-Belotti-Chiesa) mais surtout un revenant de marque, Verratti, enfin débarrassé de sa blessure au genou droit.

Le milieu du PSG, aligné avec Jorginho, a été surveillé comme le lait sur le feu par les Gallois. Mais cela n'a pas empêché "Petit Hibou" d'être décisif : sur un coup franc qu'il a lui-même obtenu aux abords de la surface, il a déposé déposé au premier poteau un ballon prolongé toute en délicatesse par Matteo Pessina pour l'ouverture du score (39e).

Ce but de Pessina, qui ne figurait pas à l'origine dans la liste des 26, repêché en raison du forfait de Stefano Sensi, symbolise la largesse de l'effectif italien où Mancini ne cesse de répéter qu'il dispose de "26 titulaires". Le milieu de l'Atalanta Bergame, déjà auteur de 3 buts en 7 sélections, a failli récidiver juste après.

L'avantage italien à la pause était mérité tant ils ont tenu le ballon et tenté avec beaucoup de variété, même s'ils y ont mis sans doute un peu moins d'intensité, que lors des deux premiers matches, avec une température plus élevée et une qualification en poche.