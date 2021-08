Les infos de 18h - Messi au PSG : scènes de liesse devant le Parc des Princes après l'arrivée du joueur

Avec un t-shirt floqué "Ici c'est Paris", la star mondiale Lionel Messi est bel et bien arrivé à Paris ce mardi 10 août. Le sextuple Ballon d'Or va passer sa visite médicale, puis sera présenté mercredi à 11h lors d'une conférence de presse au Parc des Princes.

En guise de célébration, des centaines de supporters se sont rassemblés devant le stade, au niveau de sa porte L, là où, il y a quatre ans, Neymar avait été présenté. Le joueur attendu est cette fois-ci encore plus grand. L'Argentin ne passera pas au Parc ce mardi, mais l'ambiance y est bien à la fête. Après qu'un fumigène ait été craqué, un jeune supporter torse-nu a grimpé pour haranguer la foule et les faire chanter à la gloire de Paris et de Messi.

"Ça y est, il arrive, il est là, il est chez nous maintenant, ça paraît fou, peine à réaliser un supporter argentin du PSG, le drapeau de son pays sur les épaules. Je ne sais pas quoi dire. S'il vient au Parc samedi (pour le match de Ligue 1 contre Strasbourg, ndlr), là, je réaliserai".

"C'est de la folie, c'est le rêve !", abonde un autre supporter parisien. Un autre voit la star argentine permettre au PSG de réaliser la plus grande de ses ambitions : "C'est ce qui nous manque pour gagner la Ligue des champions ! Cette année, on a une équipe de dingue".

A écouter également dans votre journal

Coronavirus - Le ministre des Outre-Mer, Sébastien Lecornu, est attendu en Guadeloupe. Il sera rejoint jeudi en Martinique par le ministre de la Santé, Olivier Véran. La crise sanitaire est "extrêmement grave" aux Antilles avec des taux d'incidence "jamais connus" en France.

Incendies en Grèce - Les pompiers sont en train de batailler pour empêcher le feu d'atteindre la ville d'Istiaya, 7.000 habitants, qui n'a pas été évacuée. L'îlee grecque d'Eubée est à moitié brûlée et offre un spectacle de désolation.

Ligue des champions - L'AS Monaco affronte ce mardi le Sparta Prague (20h). Après s'être imposés 2-0 au match aller, les hommes de Niko Kovac doivent valider leur billet pour une place en barrage de C1.