Fusillade au Texas : pourquoi la police est-elle mise en cause ?

La police est pointée du doigt pour son inaction après la tuerie d'Uvalde, au Texas, qui a fait 21 morts, dont 19 enfants, mardi dernier. Et pour cause, les policiers ont mis une quarantaine de minutes avant d'intervenir.

Une survivante, une fillette de 10 ans, les a pourtant appelés à plusieurs reprises. Elle a composé le 911, le numéro des secours américains, une première fois en chuchotant pour réclamer de l'aide. Sept minutes plus tard, elle les a rappelés pour leur dire que neuf enfants avaient été tués. Et quarante minutes plus tard, lors d'un dernier appel, elle les a suppliés d'envoyer la police maintenant.

Steven McCraw, directeur du département de la sécurité publique du Texas, a reconnu de graves manquements dans l'intervention policière, des erreurs de protocole ont été commises. L'enquête se poursuit.

Depuis le massacre de Columbine en 1999, il existe une règle consistant à maîtriser à tout prix toute personne armée dans une école. Or, à un moment, 19 policiers attendaient dans le hall de l'établissement scolaire qu'on leur fournisse une clé, tandis que le tireur de 18 ans continuait son massacre à quelques mètres de là. Des parents, frustrés, auraient essayé d'intervenir... Mais ils en ont été empêchés par la police, selon des vidéos rendues publiques.

