publié le 09/06/2019 à 07:38

La qualification pour l'Euro 2020 n'est nullement compromise mais le résultat résonne comme un coup de tonnerre dans le ciel des Bleus. Au lendemain de la victoire des filles en ouverture de "leur" Mondial 2019 face à la Corée du Sud (4-0), les garçons de Didier Deschamps sont tombés en Turquie (2-0) dans le cadre des éliminatoires du prochain championnat d'Europe.



Manque d'engagement, aucun tir cadré, constat d'échec signé du Capitaine Hugo Lloris : "C'est des soirées que l'on veut éviter quand on porte le maillot des Bleus. Ce qui est surprenant, c'est qu'on ait pas tiré une seule fois au but, avec le potentiel offensif qu'on a. On n'a pas d'excuses, le haut niveau ça ne pardonne pas. On doit se sentir tous responsable de cette défaite.", a déclaré le Capitaine des Bleus.

Prochain match pour les Bleus, mardi soir en Andorre, qui s'est inclinée 1 à 0 en Moldavie, tandis que l'Islande a battu l'Albanie 1 - 0 également.

À écouter également dans ce journal

Politique - 51% des français ne souhaitent pas que les Républicains présentent un candidat à la Présidentielle de 2022, résultat d'un sondage IFOP pour le Journal du Dimanche.



Transports - Un nouveau cadre pour les chauffeurs VTC et les coursiers. L'Assemblée Nationale a autorisé un droit à la déconnexion ou la possibilité de refuser un trajet ou une commande.



Rugby - Toulouse s'est qualifiée pour la Finale du Top 14 en dominant La Rochelle 20 à 6 samedi soir à Bordeaux. La 2ème demi-finale opposera dimanche Clermont à Lyon.



"Gilets jaunes" - Faible mobilisation à l'occasion de l'acte 30 des gilets jaunes. 10 300 personnes dans toute la France selon le Ministère de l'Intérieur, dont 2 000 à Montpellier où des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre.