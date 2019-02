publié le 19/02/2019 à 08:26

Le grand soir est arrivé pour l'Olympique lyonnais. Ce mardi 19 février, le club de Jean-Michel Aulas accueille le FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Un match de gala pour lequel Didier Deschamps espère une grande ferveur de la part du football français : "Lyon a besoin d'un soutien populaire. Quand une équipe française est sur la scène internationale, tout le football français a intérêt à être derrière elle parce que ça met en valeur notre football."



Le sélectionneur des Bleus est par ailleurs persuadé que la formation de Bruno Génésio a une chance de se qualifier face aux coéquipiers de Lionel Messi : "Il faut toujours y croire, il y a toujours une possibilité. Dans le football, on peut prévoir et parler avant mais la seule vérité, c'est celle du terrain. Bien sûr qu'il faut avoir confiance en Lyon? même si c'est le grand Barça, il faut qu'ils jouent leurs chances à fond".

Ce match sera bien sûr à suivre ce soir sur RTL avec "Soir de Ligue des champions", à suivre dès 20h45 et jusqu'à 23 h. L'autre rencontre de ce mardi soir opposera les Anglais de Liverpool aux Allemands du Bayern de Munich.

