Didier Deschamps a "l'immense privilège" d'être le parrain des Pièces Jaunes

publié le 09/01/2019 à 07:41

Coup d'envoi pour les Pièces Jaunes. Et pour son 30e anniversaire, la célèbre opération s'est offert un double champion du monde comme parrain. Contacté par Bernadette Chirac, Didier Deschamps a accepté de mouiller le maillot. "C'est un honneur pour moi de parrainer son association", a-t-il déclaré au micro de RTL.



"La cause de l'enfance j'y suis très sensible depuis toujours donc si je peux aider l'association et faire en sorte d'améliorer le quotidien de ces enfants, c'est un immense privilège, a-t-il poursuivi. Voir un enfant qui a le sourire, il n'y a rien de plus beau".

L'opération Pièces Jaunes, qui se tiendra du 9 janvier au 16 février 2019, vise à récolter de l'argent pour améliorer le quotidien dans les services pédiatriques des hôpitaux publics. "Je sais que c'est une période difficile mais chacun, avec ses propres moyens, peut faire en sorte de donner. L’accumulation des dons permet d'avoir des moyens les plus importants possibles", a conclu l'ancien capitaine tricolore, qui rappelle que les enfants en ont "bien besoin".