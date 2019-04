publié le 15/04/2019 à 08:05

Nouvelle douche froide pour le PSG hier soir. Non seulement les Parisiens ont encore raté l'occasion d'être sacrés champions de France mais ils ont été sèchement battus 5 à 1 face à Lille. Cela faisait presque 20 ans que ça n'était pas arrivé. La dernière fois c'était en 2000 face à Sedan.



Kylian Mbappé a exprimé sa colère et sa frustration après le match au micro de Canal Plus : "Vous pouvez perdre mais il faut perdre avec la manière. On peut pas manquer de personnalité comme ça, prendre 3, 4, 5 buts. c'est ça qui n'est pas normal. Après perdre ça arrive", déclare-t-il. "Le foot ça se joue sur un terrain et aujourd'hui on a joué comme des débutants", ajoute-t-il.

"Il faut se reconcentrer. On a un match mercredi mais je pense qu''il faut arrêter de perdre comme ça", conclut le joueur parisien. Prochaine rencontre mercredi 17 avril donc, ce sera face à Nantes à 19 heures.

À écouter également dans ce journal

Allocution d'Emmanuel Macron - Le Président français s'exprimera ce soir à 20 heures. Il dévoilera ses mesures à l'issue du Grand Débat. "Des changements en profondeur" assure l'Élysée.



Gilets jaunes - La famille de Zineb Redouane, femme de 80 ans décédée à Marseille en marge de l'acte 3 des gilets jaunes le 1er décembre dernier, a décidé de porter plainte contre X. Elle avait reçu une grenade lacrymogène alors qu'elle se trouvait chez elle.



Golf - Tiger Woods triomphe au masters d'Augusta aux États-Unis. C'est l'un des plus improbables come back de l'histoire du sport. Après 11 ans de disette en grand chelem et des déboires personnels, le golfeur a retrouvé les sommets.