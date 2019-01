publié le 22/01/2019 à 20:43

La police de Guernesey dans la Manche a décidé d'interrompre les recherches à la tombée de la nuit mardi. Elle reprendront mercredi pour tenter de retrouver l'avion qui transportait le joueur du FC Nantes Emiliano Sala, transféré à Cardiff. À Nantes, les supporters, sous le choc, se sont rassemblés par centaines place Royale pour rendre hommage à Emiliano Sala.



Venus avec l'écharpe du club ou avec une tulipe jaune, les supporters ont déposé un drapeau argentin au pied de la fontaine où ils ont l'habitude de venir fêter les victoires du club. "C'était un homme tout simple, généreux, souriant, qui mouillait le maillot du club", raconte l'une d'entre elle.

"Il était normal de venir lui rendre hommage. C'était quelqu'un de très attachant, c'était un guerrier, un battant. On était obligé de l'adorer et de l'aimer", témoigne un autre supporter. "Il a fait briller ce club, surtout ces derniers temps. C'était obligatoire qu'on arrive avec une rose, une tulipe, une fleur jaune" explique encore une Nantaise.

L'hommage s'est poursuivi mardi soir, sur la place Royale du centre ville de Nantes, avec des chants en l'honneur d'Emiliano Sala.

