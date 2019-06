publié le 06/06/2019 à 13:24

J-1 avant le grand jour. Les Bleues entrent en lice de "leur" Coupe du monde ce vendredi 7 juin au Parc des princes face à la Corée du Sud. Les filles de Corinne Diacre ont déjà foulé la pelouse parisienne à la veille de leur entrée en lice et la sélectionneuse s'est montrée détendue et souriante en conférence de presse.



"Je sens mon groupe très serein. Pour ma part, même chose, la nuit a été très bonne. À la veille de ce premier match de Coupe du monde, vous pouvez penser qu'il y a une certaine émotion mais on y va étape par étape. Nous ne sommes que le 6 juin, le match c'est demain et l'idée est de ne pas le jouer avant l'heure".

Également présente en conférence de presse, la capitaine Amandine Henry s'est montrée rassurante quant à son état de santé après ses douleurs au dos. Elle s'est dit dit apte à jouer le match d'ouverture du Mondial.

À écouter également dans ce journal

Politique - Dans le cadre des commémorations du 75e anniversaire du Débarquement, Édouard Philippe a salué le courage des soldats canadiens à Juno Beach aux côtés de son homologue Justin Trudeau. 5.200 invités, dont 4.000 Canadiens, étaient présents.



Tendances - L'action Renault a dévissé de plus de 7% ce jeudi 6 juin, à l'ouverture de la Bourse de Paris, après le retrait soudain de l'offre de fusion déposée par le groupe Fiat/Chrysler. Le gouvernement français voulait encore un peu de temps pour convaincre les Japonais de Nissan.



Sport - Après le report des matches ce mercredi 5 juin à cause de la pluie, le tournoi de Roland-Garros reprend ses droits. Au programme, deux quarts de finale dames entre Halep et Anisimova et Keys contre Barty avant de laisser place aux hommes avec Djockovic qui affronte Zverev et Thiem qui défie Kachanov.