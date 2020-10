Le PSG peut-il rester compétitif en Ligue des champions sans recrues ?

publié le 01/10/2020 à 07:18

On peut être vice-champion d'Europe et se retrouver dans une situation compliquée au moment de reprendre la saison. C'est le cas du Paris Saint-Germain, battu le 23 août par le Bayern Munich en finale de la C1. Après avoir pu prolonger Thiago Silva et Eric Choupo-Moting durant deux mois pour finir la saison pour cause de Covid, le club de la capitale se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de postes à pourvoir, sans moyens pour y parvenir.

Meunier, Thiago Silva, Choupo-Moting et Cavani sont partis (non conservés), et à ce jour Florenzi est venu en prêt et demeure la seule recrue à 10 jours de la fin du mercato. Pire, entre temps Juan Bernat s'est blessé pour six mois et dans le meilleur des mondes, il faudrait un arrière-gauche au statut de titulaire. Tout cela sans argent à dépenser.

Autre achat estival, le transfert définitif de Mauro Icardi pour quelque 50 millions d'euros, qui semble bien avoir englouti les maigres capacités d'investissement du PSG. Alors malgré tout, Paris restra-t-il un prétendant à la victoire à la Ligue des champions avec un effectif amputé en nombre et en qualité ? Ça parait compliqué.

Moins fort dans toutes les lignes

D'ailleurs, Thomas Tuchel admet lui-même qu'il lui faudrait trois ou quatre recrues. Difficile d'imaginer Kurzawa assurer le rôle de titulaire à gauche toute la saison, avec un rendement digne des cadors européens. Au milieu, l'équipe manque d'un joueur capable d'apporter du volume athlétique, et une recrue permettrait à Marquinhos de retourner en défense centrale former une redoutable charnière avec Kimpembe.

Et en attaque, Cavani n'a pas été remplacé, ni qualitativement ni numériquement. Que ce soit un axial ou un joueur d'aile (Mbappé peut se recentrer), le PSG a besoin d'un renfort car il est moins fort en attaque que l'année passée. Il l'est aussi en défense et sans doute au milieu.

La crise Covid n'arrange rien aux affaires de la direction, obligée de vendre des joueurs pour 60 millions d'euros pour équilibrer les comptes, a dévoilé L'Équipe ce jeudi 24 septembre. De quoi corser l'équation et obliger Leonardo à effectuer des tours de passe-passe. Il en a fait un premier en réussissant un prêt de Florenzi, avec une option d'achat pour l'année prochaine le cas échéant. Il lui faudra réussir un coup semblable sur les autres postes.

Leonardo capable de gros coups à moindre coût

Le quotidien sportif dévoile un intérêt du PSG pour Tiémoué Bakayoko, milieu solide révélé en 2017 avec Monaco mais qui ne s'est pas imposé à Chelsea ou au Milan AC. Les Londoniens veulent s'en débarrasser, il faudra les persuader de prêter l'international français quitte à l'acheter dans un an.

Leonardo a 10 jours pour réussir ce genre de miracle, et plutôt trois fois qu'une, pour renforcer une équipe qui imposera sa force en Ligue 1, mais semble avoir trop de faiblesses pour réitérer son parcours en Ligue des champions.

Le Brésilien a par le passé montré sa capacité à forcer des transferts intéressants sur le fil, il sera alors temps de tirer de premiers plans sur la comète pour la saison à venir après le 5 octobre. Mais le constat actuel est que ce PSG est moins fort aujourd'hui que lors de la dernière saison.