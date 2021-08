Ligue 1 : pourquoi le trophée des champions est organisé en dehors de la France

Organisé par la Ligue de Football Professionnelle depuis 1995, le Trophée des Champions est désormais tourné vers l'international depuis 2009. À l'époque, Frédéric Thiriez, alors président de la LFP, voulait utiliser cette supercoupe française comme une vitrine pour la Ligue 1 à l'international.

Hormis l'édition 2020, qui a été jouée à Lens à huis clos en janvier 2021 à la suite du report à cause de la crise sanitaire, toutes les éditions se sont jouées une semaine avant la reprise de la Ligue 1 Uber Eats, et fait office d'ouverture de la saison.

Sur les 11 éditions précédentes en dehors de l'Hexagone, la majorité aura été une réussite en matières de spectateurs dans le stade. Quelques échecs se sont faits sentir dans ces excursions, en 2012, 2014 et 2019 en termes de spectateurs, et 2016 avec le couac de la vente de billets chers, à hauteur de 40€, qui avaient rebuté les spectateurs autrichiens.

Rattraper le retard de la Ligue 1

L'objectif de, d'abord Frédéric Thiriez, puis Nathalie Boy de la Tour, étaient d'utiliser ce Trophée pour booster la cote des droits TV de la Ligue 1 à l'étranger, et combler le retard sur les championnats européens. Le championnat de France n'a pas encore atteint les 100 millions par saison en diffusion étrangère, alors que les 4 autres grands championnats sont bien au-dessus de ce chiffre.

Cette politique a nettement contribué à la hausse du prix de la vente de ces droits TV, de 18 millions par saison en 2008, contre 31 en 2014 et désormais 80 millions en ce moment. Pas suffisant mais encourageant pour continuer cette exportation via le Trophée des Champions, qui met bien souvent en valeur des clubs vendeurs comme le PSG, Marseille ou Lyon.

La Chine, pays privilégié

Depuis l'exportation du trophée, la Chine a déjà accueilli 3 fois la rencontre sur les 11 éditions à l'étranger. Une première fois à Pékin au stade des Ouvriers en 2014, puis à Shanghai en 2018 et 2019.

Le continent africain a aussi reçu plusieurs matches, 2 au Maroc (2011 et 2017), 1 en Tunisie (2010) et 1 au Gabon (2013), ainsi que l'Amérique du Nord, notamment le Canada, pour la première fois en 2009 et une deuxième en 2015, ainsi qu'aux États-Unis en 2012 à New-York.

Cette édition à Tel-Aviv en Israël a fait beaucoup parler. Beaucoup de supporters et d'associations ont demandé que le match ne soit pas joué dans l'état hébreu à cause du conflit avec la Palestine.